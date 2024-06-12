Мерседес сделал предложение Ферстаппену

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф сохраняет надежду подписать контракт с нидерландским гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном. Об этом пишет Formel1.de.

По данным источника, немецкая команда сделала предложение лагерю Ферстаппена и ответ из него пока так и не получила.

Также сообщается, что "Мерседес" будет оттягивать решение по второму пилоту до тех пор, пока не наступит ясность с Ферстаппеном.

Напомним, по окончании этого сезона "Мерседес" покинет Льюис Хэмилтон.