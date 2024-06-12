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Мерседес сделал предложение Ферстаппену
Макс пока не торопится с ответом
Фото: Auto Review
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф сохраняет надежду подписать контракт с нидерландским гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном. Об этом пишет Formel1.de.
По данным источника, немецкая команда сделала предложение лагерю Ферстаппена и ответ из него пока так и не получила.
Также сообщается, что "Мерседес" будет оттягивать решение по второму пилоту до тех пор, пока не наступит ясность с Ферстаппеном.
Напомним, по окончании этого сезона "Мерседес" покинет Льюис Хэмилтон.
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