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Мерседес в ближайшее время может объявить имя второго пилота

Автоспорт

По данным источников, им может стать 17-летний итальянец

Мерседес в ближайшее время может объявить имя второго пилота

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Мерседес" определилась со своим составом на следующий год. Напарником Джорджа Расселла станет Андреа Кими Антонелли. 17-летний итальянец уже подписал контракт с немецкой командой. Об этом пишут немецкие СМИ – телекомпании RTLи NTV, а также портал Sport.de.

Это решение руководства "Мерседеса" означает, что они отказались от планов заполучить трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольф приложил большие усилия, чтобы подписать пилота "Ред Булл", сделал ему солидное предложение и даже готов был подписать Хельмута Марко, но в итоге у него ничего не получилось.

Также "Мерседес" был заинтересован в Карлосе Сайнсе, но пилот, скорее всего, окажется в "Уильямсе".

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