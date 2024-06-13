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Ауди назначила Стефано Баттистона коммерческим директором Кик-Заубера

Автоспорт

Команда готовится к приходу в Формулу-1

Ауди назначила Стефано Баттистона коммерческим директором Кик-Заубера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ауди" сделала важное назначение в преддверии своего официального прихода в Формулу-1.

Стефано Баттистон назначен коммерческим директором команды "Кик-Заубер", которая с 2026 года будет переименована в «Ауди».

Британское издание Independent пишет, что Баттистон будет непосредственным заместителем Андреаса Зайдля, который был назначен генеральным директором "Кик-Заубера" в прошлом году. Баттисон будет ответственным за коммерческую стратегию команды в процессе её трансформации в заводскую команду "Ауди".

Баттистон ранее работал в "Альфа Ромео", "Мазератти" и в компании-производителе роскошных часов IWC Schaffhausen.

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