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Ауди назначила Стефано Баттистона коммерческим директором Кик-Заубера
Команда готовится к приходу в Формулу-1
"Ауди" сделала важное назначение в преддверии своего официального прихода в Формулу-1.
Стефано Баттистон назначен коммерческим директором команды "Кик-Заубер", которая с 2026 года будет переименована в «Ауди».
Британское издание Independent пишет, что Баттистон будет непосредственным заместителем Андреаса Зайдля, который был назначен генеральным директором "Кик-Заубера" в прошлом году. Баттисон будет ответственным за коммерческую стратегию команды в процессе её трансформации в заводскую команду "Ауди".
Баттистон ранее работал в "Альфа Ромео", "Мазератти" и в компании-производителе роскошных часов IWC Schaffhausen.
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