Хельмут Марко рассказал о конкуренции Мерседеса и Ред Булл

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу шансов немецкой команды "Мерседес" конкурировать с австрийским гоночным коллективом.

"Стал ли "Мерседес" ещё одним серьёзным конкурентом "Ред Булл"? Давайте посмотрим. Следующие три гонки покажут, насколько хороши машины "Мерседеса" на самом деле. Они были сильны в прошлом году в Барселоне, однако после – уже нет. После будут Шпильберг и Сильверстоун. Тогда и посмотрим, где мы действительно находимся", — приводит слова Марко oe24.at.

В настоящий момент "Ред Булл" возглавляет Кубок конструкторов, имея в активе 301 очко. "Мерседес" занимает четвёртую позицию со 124 баллами.