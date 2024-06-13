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Хельмут Марко рассказал о конкуренции Мерседеса и Ред Булл

Автоспорт

По его мнению, следующие три гонки покажут, сможет ли немецкая команда бороться

Хельмут Марко рассказал о конкуренции Мерседеса и Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу шансов немецкой команды "Мерседес" конкурировать с австрийским гоночным коллективом.

"Стал ли "Мерседес" ещё одним серьёзным конкурентом "Ред Булл"? Давайте посмотрим. Следующие три гонки покажут, насколько хороши машины "Мерседеса" на самом деле. Они были сильны в прошлом году в Барселоне, однако после – уже нет. После будут Шпильберг и Сильверстоун. Тогда и посмотрим, где мы действительно находимся", — приводит слова Марко oe24.at.

В настоящий момент "Ред Булл" возглавляет Кубок конструкторов, имея в активе 301 очко. "Мерседес" занимает четвёртую позицию со 124 баллами.

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