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Хельмут Марко рассказал о конкуренции Мерседеса и Ред Булл
По его мнению, следующие три гонки покажут, сможет ли немецкая команда бороться
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу шансов немецкой команды "Мерседес" конкурировать с австрийским гоночным коллективом.
"Стал ли "Мерседес" ещё одним серьёзным конкурентом "Ред Булл"? Давайте посмотрим. Следующие три гонки покажут, насколько хороши машины "Мерседеса" на самом деле. Они были сильны в прошлом году в Барселоне, однако после – уже нет. После будут Шпильберг и Сильверстоун. Тогда и посмотрим, где мы действительно находимся", — приводит слова Марко oe24.at.
В настоящий момент "Ред Булл" возглавляет Кубок конструкторов, имея в активе 301 очко. "Мерседес" занимает четвёртую позицию со 124 баллами.
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