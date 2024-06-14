Макс Ферстаппен получил предложение принять участие в гонке 24 часа Ле-Мана

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что получил предложение принять участие в гонке "24 часа Ле-Мана". Нидерландец признался, что не исключает будущего выступления в престижной гонке.

"Были ли предложения? Конечно, кое-кто связывался, но всё должно произойти в нужное время. При этом я не хочу торопиться с принятием решения. Что касается новых автомобилей в этой гонке, то пройдёт ещё как минимум один или два года, прежде чем всё станет более понятным. Естественно, нельзя выступить в "24 часах Ле-Мана" и в Формуле-1 в ходе одного уикенда, но если совместить получится, то это стало бы возможно в течение сезона Формулы-1", — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Отметим, что Ферстаппен в настоящий момент возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1. На счету нидерландца 194 очка. На втором месте находится гонщик "Феррари" Шарль Леклер, на счету которого 138 баллов. Тройку сильнейших замыкает Ландо Норрис, представляющий "Макларен".