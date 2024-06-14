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ФИА изменила правило, которое позволит Антонелли дебютировать в Ф-1 до 18 лет
Пилоту сейчас 17 лет
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила требования для получения суперлицензии пилотов. Обновление появилось в новой версии Международного спортивного кодекса, опубликованной на официальном сайте ФИА.
Решение организации означает, что юниор Андреа Кими Антонелли получит шанс участвовать в гонках Формулы-1 до того, как ему исполнится 18 лет. Сейчас гонщику 17.
"Гонщику должно быть не менее 18 лет на момент начала его первого выступления в гонке Формулы-1. В качестве исключения теперь пилот, который в последнее время последовательно демонстрировал выдающиеся способности в соревнованиях на одноместных формульных автомобилях, может получить суперлицензию в возрасте 17 лет", — говорится в сообщении ФИА.
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