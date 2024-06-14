Льюис Хэмилтон: Не буду сразу настаивать на том, чтобы болид Феррари перекрасили в черный цвет

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем переходе в "Феррари".

"Я уже давно не пилотировал чёрную машину, так что, вероятно, не буду сразу настаивать на этом. Джон Элканн и команда выполняют много благотворительной работы, поэтому мы будем очень тесно сотрудничать в рамках проекта Mission 44. Что касается спортивной составляющей, то мы должны делать ещё больше. Но и вне гонок у нас будет довольно много совместной работы", – приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Ранее бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер ответил, станет ли в будущем "Феррари", а не "Ред Булл" командой номер один.