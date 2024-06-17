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Фернандо Алонсо: Скоро наступит момент, когда я со 100-процентной вероятностью скажу прощай Формуле-1
Пилот высказался о своем будущем
Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о сложностях выступления в "Королевских гонках".
"Я знаю, что скоро наступит момент, когда я со 100-процентной вероятностью скажу прощай Формуле-1. Пока не знаю точно, что буду делать дальше. Это что-то странное, потому что мы находимся в привилегированном положении. Всего 20 человек в мире пилотируют машины Формулы-1. Поэтому вполне логично считать, что вам понравится этим заниматься, пока вы быстры и счастливы. Но в то же время это отнимает в жизни всё, что делает тебя счастливым. Так что будут внесены некоторые коррективы: моя семья будет приезжать на большее количество гонок, чтобы попытаться уменьшить число недостатков", — приводит слова Алонсо PlanetF1 со ссылкой на The Times.
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