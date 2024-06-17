Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борцы за экологию планируют сорвать Гран-при Австрии
Этап пройдет с 28 по 30 июня
Фото: Getty Images
Борцы за экологию планирует устроить блокаду подъездных дорог к "Ред Булл Рингу", где пройдёт Гран-при Австрии с 28 по 30 июня, об этом пишет газета Kleine Zeitung.
Местные правоохранительные органы уже уведомлены о ситуации. Предполагается, что экоактивисты, как и год назад, приклеят себя к дорожному покрытию. Промоутеры этапа уже приняли соответствующие меры, в том числе для недопущения проникновения активистов на трассу.
Гран-при Австрии пройдёт в Шпильберге через неделю после Гран-при Испании. Напомним, этот этап входит в число шести Гран-при, на которых предусмотрены спринтерские гонки в субботу.
Популярное сейчас
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Мерседес в ближайшее время может объявить имя второго пилота
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО