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Борцы за экологию планируют сорвать Гран-при Австрии 

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Этап пройдет с 28 по 30 июня

Борцы за экологию планируют сорвать Гран-при Австрии 

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Борцы за экологию планирует устроить блокаду подъездных дорог к "Ред Булл Рингу", где пройдёт Гран-при Австрии с 28 по 30 июня, об этом пишет газета Kleine Zeitung.

Местные правоохранительные органы уже уведомлены о ситуации. Предполагается, что экоактивисты, как и год назад, приклеят себя к дорожному покрытию. Промоутеры этапа уже приняли соответствующие меры, в том числе для недопущения проникновения активистов на трассу.

Гран-при Австрии пройдёт в Шпильберге через неделю после Гран-при Испании. Напомним, этот этап входит в число шести Гран-при, на которых предусмотрены спринтерские гонки в субботу.

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