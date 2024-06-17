Фернандо Алонсо: Я думал о завершении карьеры, когда был в возрасте Ферстаппена

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Ранее нидерландец неоднократно заявлял, что может уйти из Формулы-1 раньше, чем многие предполагают.

"Разговоры Ферстаппена о завершении карьеры? Это то, о чём я думал, когда был в возрасте Макса. Я помню, как ещё в 2007 году, когда подписал контракт с "Маклареном" на три года после того, как стал чемпионом мира с "Рено", я был на 200% уверен, что это был последний контракт", — приводит слова Алонсо издание PlanetF1 со ссылкой на The Times.