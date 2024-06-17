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Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера

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Пилот Астон Мартин продлил свою результативную серию

Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера

gettyimages

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо, заняв в прошлый уикенд шестое место на Гран-при Канады побил рекорд, принадлежавший ранее Михаэлю Шумахеру, по самому продолжительному периоду набора очков в Формуле-1.

Фернандо Алонсо набрал свои первые очки в Формуле-1 9 марта 2003 года на Гран-при Австралии. С тех пор двукратный чемпион мира набирал очки в 257 гонках. После финиша на шестом месте на автодроме имени Жиля Вильнёва Алонсо превзошёл рекорд Шумахера, который семикратный чемпион Формулы-1 удерживал с 2012 года.

Между первым и последним очковым финишем Шумахера прошёл 21 год, 2 месяца и 17 дней, а у Алонсо этот промежуток теперь составляет 21 год и 3 месяца.

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