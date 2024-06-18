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Макс Ферстаппен: В этот уикенд также сможем добиться максимальных результатов

Автоспорт

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Испании

Макс Ферстаппен: В этот уикенд также сможем добиться максимальных результатов

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен дал комментарий относительно предстоящего участия в Гран-при Испании.

Напомним, что этап в Барселоне состоится с 21 по 23 июня.

"Барселона станет первой гонкой, на которой я дебютирую в своём новом оранжевом шлеме. В знак уважения к болельщикам и их поддержке они будут представлены на шлеме. Мне кажется, окончательный дизайн выглядит действительно круто. У меня остались отличные воспоминания об этой трассе, особенно о победе на ней в моей первой гонке в Формуле-1. Здесь хорошо сочетаются скоростные и медленные повороты. Мы традиционно хорошо здесь выступаем, так что, надеюсь, в этот уикенд также сможем добиться максимальных результатов", — приводятся слова Ферстаппена на его официальном сайте.

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