Карлос Сайнс: Все команды со свободным болидом прислали предложения

Покидающий в конце года "Феррари" Карлос Сайнс заявил, что в нём заинтересованы все команды Формулы-1, у которых ещё не заняты все места на следующий год, и он может подписать контракт хоть завтра, но пока не торопится делать это.

На данный момент такими командами являются "Уильямс", "Мерседес", "РБ", "Хаас", "Альпин", "Кик-Заубер"/"Ауди" и "Астон Мартин".

"Не буду вам врать, все команды, которые ещё не подписали двух гонщиков на следующий год, интересуются мной и предлагают мне контракт. Я мог бы подписать контракт с любой из этих команд хоть завтра, но я этого не сделаю.

Я отношусь к этому спокойно и приму решение в ближайшее время. Любая из этих команд, которые вы упомянули, является для меня вариантом.

Пока я не знаю, где окажусь, у меня есть варианты на столе, и я готов принять решение. И могу вам сказать, что приму его очень скоро, потому что хочу покончить с этим и сосредоточиться на оставшейся части сезона в "Феррари", — приводит слова Сайнса Daily Express с его выступления на ток-шоу El Hormiguero.