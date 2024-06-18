Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс: Все команды со свободным болидом прислали предложения
Пилот высказался о своем будущем
Покидающий в конце года "Феррари" Карлос Сайнс заявил, что в нём заинтересованы все команды Формулы-1, у которых ещё не заняты все места на следующий год, и он может подписать контракт хоть завтра, но пока не торопится делать это.
На данный момент такими командами являются "Уильямс", "Мерседес", "РБ", "Хаас", "Альпин", "Кик-Заубер"/"Ауди" и "Астон Мартин".
"Не буду вам врать, все команды, которые ещё не подписали двух гонщиков на следующий год, интересуются мной и предлагают мне контракт. Я мог бы подписать контракт с любой из этих команд хоть завтра, но я этого не сделаю.
Я отношусь к этому спокойно и приму решение в ближайшее время. Любая из этих команд, которые вы упомянули, является для меня вариантом.
Пока я не знаю, где окажусь, у меня есть варианты на столе, и я готов принять решение. И могу вам сказать, что приму его очень скоро, потому что хочу покончить с этим и сосредоточиться на оставшейся части сезона в "Феррари", — приводит слова Сайнса Daily Express с его выступления на ток-шоу El Hormiguero.
Популярное сейчас
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Фернандо Алонсо: Скоро наступит момент, когда я со 100-процентной вероятностью скажу прощай Формуле-1
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО