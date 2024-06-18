РБ готовит серьезный пакет обновлений к Гран-при Испании

Команда "РБ" готовит серьезный пакет обновлений своей машины, который может позволить Даниэлю Риккардо и Юки Цуноде стать намного ближе к лидерам пелотона сезона-2024. Об этом пишет итальянское издание Formu1a.uno.

В отчёте здания говорится, что команда-середняк надеется сделать большой шаг вперёд на Гран-при Испании, подготовив к этому этапу свой "самый важный" в сезоне пакет обновлений.

Предполагается, что если всё пойдет по плану, то новинки могут ускорить машину "РБ" до 25 сотых на круге на таких трассах, как Барселона и Сильверстоун.

Но такой сценарий на Барселону кажется маловероятным, так как другие команды также предпримут некоторые шаги по обновлению своих машин. Да и трасса в Канаде совсем не похожа на Барселону.