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Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда

Автоспорт

Форвард Бостона провел результативный матч

Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум стал первым игроком "кельтов", набравшим 20 очков, 10 передач и пять подборов в финальной игре, с 1986 года, когда это удалось легендарному игроку команды Ларри Бёрду.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона "Бостон" встречался с клубом "Даллас Маверикс".

Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате победителем стали "Селтикс" (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.

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Бостон Селтикс Джейсон Тэйтум
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