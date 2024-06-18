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Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда
Форвард Бостона провел результативный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум стал первым игроком "кельтов", набравшим 20 очков, 10 передач и пять подборов в финальной игре, с 1986 года, когда это удалось легендарному игроку команды Ларри Бёрду.
Напомним, в финальной серии завершившегося сезона "Бостон" встречался с клубом "Даллас Маверикс".
Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате победителем стали "Селтикс" (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.
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