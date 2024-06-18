Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда

Лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум стал первым игроком "кельтов", набравшим 20 очков, 10 передач и пять подборов в финальной игре, с 1986 года, когда это удалось легендарному игроку команды Ларри Бёрду.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона "Бостон" встречался с клубом "Даллас Маверикс".

Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате победителем стали "Селтикс" (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.