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Энди Маррей выиграл 1000-й матч в карьере на турнирах АТР
Британец удачно стартовал на травяном турнире в Лондоне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей провёл и выиграл 1000-й матч в карьере на уровне ATP в карьере.
Энди Маррей одержал победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В матче первого круга британец одолел 48-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина.
Лондон. Первый круг
Энди Маррей — Алексей Попырин 6:3, 3:6, 6:3
Встреча Маррея с Попыриным продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Энди девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Маррея в Лондоне станет ещё один австралиец Джордан Томпсон.
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