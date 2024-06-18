Энди Маррей выиграл 1000-й матч в карьере на турнирах АТР

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей провёл и выиграл 1000-й матч в карьере на уровне ATP в карьере.

Энди Маррей одержал победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В матче первого круга британец одолел 48-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина.

Лондон. Первый круг

Энди Маррей — Алексей Попырин 6:3, 3:6, 6:3

Встреча Маррея с Попыриным продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках Энди девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Маррея в Лондоне станет ещё один австралиец Джордан Томпсон.