  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс: Отношусь к переходу Хэмилтона в Феррари философски
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс: Отношусь к переходу Хэмилтона в Феррари философски

Автоспорт

Испанский пилот высказался об уходе из команды

Карлос Сайнс: Отношусь к переходу Хэмилтона в Феррари философски

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский пилот Карлос Сайнс поделился мнением о решении команды освободить место для британца Льюиса Хэмилтона за счёт него.

"Очевидно, никто на моём месте не воспринял бы это очень хорошо. Никому не понравится услышать, что тебя больше не будет в команде. Никому не понравится быть уволенным. От меня избавились в феврале, и, очевидно, чувствовал я тогда себя неважно. Я начал год очень хорошо, я начал его с побед. Но да, в паддоке был семикратный чемпион мира по имени Льюис Хэмилтон, который хотел перейти в "Феррари". И команда освободила для него место. С этим ничего не поделаешь.

Но я отношусь к этому философски и стараюсь принять ситуацию как можно лучше. При этом я рассматриваю это как возможность. В будущем появятся другие шансы. Я всё ещё хочу стать чемпионом мира, я всё ещё хочу выигрывать гонки", — приводит слова Сайнса GPblog со ссылкой на его выступление в телешоу El Hormiguero.

По теме
yellow-arrow
Энди Маррей выиграл 1000-й матч в карьере на турнирах АТР
yellow-arrow
Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда
yellow-arrow
РБ готовит серьезный пакет обновлений к Гран-при Испании
Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости