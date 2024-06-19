Карлос Сайнс: Отношусь к переходу Хэмилтона в Феррари философски

Испанский пилот Карлос Сайнс поделился мнением о решении команды освободить место для британца Льюиса Хэмилтона за счёт него.

"Очевидно, никто на моём месте не воспринял бы это очень хорошо. Никому не понравится услышать, что тебя больше не будет в команде. Никому не понравится быть уволенным. От меня избавились в феврале, и, очевидно, чувствовал я тогда себя неважно. Я начал год очень хорошо, я начал его с побед. Но да, в паддоке был семикратный чемпион мира по имени Льюис Хэмилтон, который хотел перейти в "Феррари". И команда освободила для него место. С этим ничего не поделаешь.

Но я отношусь к этому философски и стараюсь принять ситуацию как можно лучше. При этом я рассматриваю это как возможность. В будущем появятся другие шансы. Я всё ещё хочу стать чемпионом мира, я всё ещё хочу выигрывать гонки", — приводит слова Сайнса GPblog со ссылкой на его выступление в телешоу El Hormiguero.