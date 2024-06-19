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Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Астон Мартин

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Команда понемногу усиливает состав

Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Астон Мартин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский инженер Эдриан Ньюи ведёт переговоры с командой "Астон Мартин", пишет издание The Times.

По информации ресурса, что Ньюи провели персональную экскурсию по штаб-квартире "Астон Мартин" в Сильверстоуне (Великобритания). Инженер также встретился с владельцем команды канадским миллиардером Лоуренсом Строллом.

Напомним, ранее прошёл слух, что Ньюи уже заключил соглашение с итальянской "Феррари" до 2027 года, а сумма его контракта составит $ 105 млн.

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Эдриан Ньюи
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