Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Астон Мартин

Британский инженер Эдриан Ньюи ведёт переговоры с командой "Астон Мартин", пишет издание The Times.

По информации ресурса, что Ньюи провели персональную экскурсию по штаб-квартире "Астон Мартин" в Сильверстоуне (Великобритания). Инженер также встретился с владельцем команды канадским миллиардером Лоуренсом Строллом.

Напомним, ранее прошёл слух, что Ньюи уже заключил соглашение с итальянской "Феррари" до 2027 года, а сумма его контракта составит $ 105 млн.