Ферстаппен: Мы больше не можем позволить себе совершать ошибки

Макс Ферстаппен считает, что у его команды "Ред Булл" больше нет возможности допускать ошибки и оставаться при этом в лидерах, как это было в начале этого сезона.

"Конкуренция заметно возросла. Бороться определённо стало сложнее. Гонка в Канаде в целом получилась очень захватывающей. И, учитывая, как она прошла, мы находимся в постоянном напряжении. Мы больше не можем позволить себе совершать ошибки, даже самые крошечные. Да, сейчас важна каждая мелочь", — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание RacingNews365.

Напомним, что в этом сезоне Макс Ферстаппен выиграл шесть Гран-при – Бахрейна, Саудовской Аравии, Японии, Китая, Эмилии-Романьи и Канады, а также спринты в Майами и Китае.