Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на болиде 2022 года

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен провёл неожиданные тесты в Имоле. Об этом пишет итальянское издание Autosprint.

Сообщается, что трёхкратный чемпион Формулы-1 посетил Италию перед стартующим завтра гоночным уикендом Гран-при Испании и провёл в среду, 19 июня, на трассе имени Энцо и Дино Феррари тесты на машине "Ред Булл" 2022 года RB18.

По информации издания, команда и Макс Ферстаппен видимо сосредоточились на работе с шинами.