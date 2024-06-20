  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на болиде 2022 года
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на болиде 2022 года

Автоспорт

Скорее всего команда сосредоточилась на работе с шинами

Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на болиде 2022 года

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен провёл неожиданные тесты в Имоле. Об этом пишет итальянское издание Autosprint.

Сообщается, что трёхкратный чемпион Формулы-1 посетил Италию перед стартующим завтра гоночным уикендом Гран-при Испании и провёл в среду, 19 июня, на трассе имени Энцо и Дино Феррари тесты на машине "Ред Булл" 2022 года RB18.

По информации издания, команда и Макс Ферстаппен видимо сосредоточились на работе с шинами.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен: Мы больше не можем позволить себе совершать ошибки
yellow-arrow
Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Астон Мартин
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Отношусь к переходу Хэмилтона в Феррари философски
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости