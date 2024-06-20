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Макс Ферстаппен провёл тесты в Имоле на болиде 2022 года
Скорее всего команда сосредоточилась на работе с шинами
Фото: Sporting News
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен провёл неожиданные тесты в Имоле. Об этом пишет итальянское издание Autosprint.
Сообщается, что трёхкратный чемпион Формулы-1 посетил Италию перед стартующим завтра гоночным уикендом Гран-при Испании и провёл в среду, 19 июня, на трассе имени Энцо и Дино Феррари тесты на машине "Ред Булл" 2022 года RB18.
По информации издания, команда и Макс Ферстаппен видимо сосредоточились на работе с шинами.
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