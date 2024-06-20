Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс: Приму решение о своем будущем в ближайшие несколько недель
Испанец покинет Феррари по окончании сезона
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из команды. "Скудерию" испанский гонщик покинет по окончании нынешнего сезона. По словам Сайнса, решение о его будущем будут принято им в ближайшие несколько недель.
"Есть ли у меня уже в уме команда, в которой я хочу выступать? Нет. Чёткого представления пока нет. Я до сих пор обсуждаю этот вопрос со своей командой и провожу мозговой штурм. Мне нужно провести пару дней дома.
До этого уикенда я находился дома, но мои мысли были заняты Гран-при Испании. Две недели после гонки в Канаде выдались для меня такими, что я был поглощён некоторыми заботами. Так что у меня не было времени сесть и принять решение. Именно это я и собираюсь сделать в ближайшие несколько недель", — приводит слова Сайнса Sky Sports.
Популярное сейчас
- Словения - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Джейсон Тейтум повторил достижение Ларри Бёрда
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО