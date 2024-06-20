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Карлос Сайнс: Приму решение о своем будущем в ближайшие несколько недель

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Испанец покинет Феррари по окончании сезона

Карлос Сайнс: Приму решение о своем будущем в ближайшие несколько недель

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из команды. "Скудерию" испанский гонщик покинет по окончании нынешнего сезона. По словам Сайнса, решение о его будущем будут принято им в ближайшие несколько недель.

"Есть ли у меня уже в уме команда, в которой я хочу выступать? Нет. Чёткого представления пока нет. Я до сих пор обсуждаю этот вопрос со своей командой и провожу мозговой штурм. Мне нужно провести пару дней дома.

До этого уикенда я находился дома, но мои мысли были заняты Гран-при Испании. Две недели после гонки в Канаде выдались для меня такими, что я был поглощён некоторыми заботами. Так что у меня не было времени сесть и принять решение. Именно это я и собираюсь сделать в ближайшие несколько недель", — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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Карлос Сайнс
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