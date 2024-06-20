Немецкая полиция арестовала двух человек за шантаж семьи Шумахера

Немецкая полиция в среду, 19 июня, арестовала двух человек, которые предположительно шантажировали семью Михаэля Шумахера. Об этом пишет издание Bild.

По данным немецкого издания, предполагаемый шантаж заключался в вымогательстве "миллионов евро" от семьи бывшего гонщика.

По словам представителя прокуратуры, возбуждено дело о шантаже, выдан ордер на арест и он уже исполнен. Сотрудник правоохранительных органов отказался на данный момент предоставить дополнительную информацию по этому делу.

29 декабря прошлого года исполнилось 10 лет со дня несчастного случая, произошедшего с семикратным чемпионом Формулы-1 на горнолыжном курорте Мерибель во Французских Альпах.