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Немецкая полиция арестовала двух человек за шантаж семьи Шумахера
Преступники вымогали "миллионы евро"
Немецкая полиция в среду, 19 июня, арестовала двух человек, которые предположительно шантажировали семью Михаэля Шумахера. Об этом пишет издание Bild.
По данным немецкого издания, предполагаемый шантаж заключался в вымогательстве "миллионов евро" от семьи бывшего гонщика.
По словам представителя прокуратуры, возбуждено дело о шантаже, выдан ордер на арест и он уже исполнен. Сотрудник правоохранительных органов отказался на данный момент предоставить дополнительную информацию по этому делу.
29 декабря прошлого года исполнилось 10 лет со дня несчастного случая, произошедшего с семикратным чемпионом Формулы-1 на горнолыжном курорте Мерибель во Французских Альпах.
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