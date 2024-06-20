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Немецкая полиция арестовала двух человек за шантаж семьи Шумахера

Автоспорт

Преступники вымогали "миллионы евро"

Немецкая полиция арестовала двух человек за шантаж семьи Шумахера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкая полиция в среду, 19 июня, арестовала двух человек, которые предположительно шантажировали семью Михаэля Шумахера. Об этом пишет издание Bild.

По данным немецкого издания, предполагаемый шантаж заключался в вымогательстве "миллионов евро" от семьи бывшего гонщика.

По словам представителя прокуратуры, возбуждено дело о шантаже, выдан ордер на арест и он уже исполнен. Сотрудник правоохранительных органов отказался на данный момент предоставить дополнительную информацию по этому делу.

29 декабря прошлого года исполнилось 10 лет со дня несчастного случая, произошедшего с семикратным чемпионом Формулы-1 на горнолыжном курорте Мерибель во Французских Альпах.

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