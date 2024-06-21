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Уильямс готовится объявить о контракте с Сайнсом в Барселоне - СМИ

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Гран-при Испании пройдет в эти выходные

Уильямс готовится объявить о контракте с Сайнсом в Барселоне - СМИ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс" готовится объявить о достижении соглашения с гонщиком "Феррари" Карлосом Сайнсом о его переходе в 2025 году в британский гоночный коллектив.

Об этом сообщают источники Motorsport Week.

По информации издания, это случится в Барселоне, где проходит Гран-при Испании с 21 по 23 июня.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Карлос покинет итальянскую команду "Феррари". На его место придёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за "Мерседес".

В настоящий момент испанец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 108 очков. Лидирует в чемпионате гонщик австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

Ранее журналист и эксперт Джо Сейвуд разместил пост на своей странице в социальной сети, где анонсировал некое объявление в пятницу, 21 июня, во время Гран-при Испании.

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