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Ландо Норрис показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Испании

Автоспорт

Ферстаппен финишировал вторым

Ландо Норрис показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Испании

Фото: Beyond the Flag

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1.

Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Второй результат показал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл"", третьим был испанец Карлос Сайнс из команды "Феррари".

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") был седьмым.

Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика:

1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.14,228

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,024

3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,344

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,386

5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,464

6. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,639

7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,683

8. Эстебан Окон ("Альпин") +0,858

9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,994

10. Александер Албон ("Уильямс") +1,189

11. Шарль Леклер ("Феррари") +1,206

12. Валттери Боттас ("Заубер") +1,244

13. Пьер Гасли ("Альпин") +1,256

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,284

15. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,352

16. Гуаньюй Чжоу ("Заубер") +1,388

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,416

18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,524

19. Оливер Берман ("Хаас") +1,637

20. Юки Цунода ("РБ") +1,688

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