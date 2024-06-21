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Ландо Норрис показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Испании
Ферстаппен финишировал вторым
Фото: Beyond the Flag
В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1.
Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Второй результат показал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл"", третьим был испанец Карлос Сайнс из команды "Феррари".
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") был седьмым.
Формула-1. Гран-при Испании. Первая свободная практика:
1. Ландо Норрис ("Макларен") – 1.14,228
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,024
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,344
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,386
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,464
6. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,639
7. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,683
8. Эстебан Окон ("Альпин") +0,858
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,994
10. Александер Албон ("Уильямс") +1,189
11. Шарль Леклер ("Феррари") +1,206
12. Валттери Боттас ("Заубер") +1,244
13. Пьер Гасли ("Альпин") +1,256
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,284
15. Даниэль Риккардо ("РБ") +1,352
16. Гуаньюй Чжоу ("Заубер") +1,388
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,416
18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,524
19. Оливер Берман ("Хаас") +1,637
20. Юки Цунода ("РБ") +1,688
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