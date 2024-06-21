  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Испании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Испании

Автоспорт

Ферстаппен вошел в топ-5

Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Испании

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Автодроме "Каталунья" (Барселона) завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1.

Быстрейшим по её итогам был Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Второй результат продемонстрировал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Третьим был Ландо Норрис из "Макларена".

Гран-при Испании. Вторая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:13.264

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.022

3. Ландо Норрис ("Макларен") +0.055

4. Пьер Гасли ("Альпин") +0.179

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.240

6. Шарль Леклер ("Феррари") +0.333

7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.358

8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.458

9. Эстебан Окон ("Альпин") +0.502

10. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0.660

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0.757

12. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0.789

13. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.817

14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.827

15. Юки Цунода ("РБ") +0.947

16. Даниэль Риккардо ("РБ") +0.993

17. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1.081

18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.138

19. Александер Албон ("Уильямс") +1.543

20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1.806

По теме
yellow-arrow
Ландо Норрис показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Испании
yellow-arrow
Уильямс готовится объявить о контракте с Сайнсом в Барселоне - СМИ
yellow-arrow
Немецкая полиция арестовала двух человек за шантаж семьи Шумахера
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости