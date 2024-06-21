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Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Испании
Ферстаппен вошел в топ-5
Фото: Autoblog.nl
На Автодроме "Каталунья" (Барселона) завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1.
Быстрейшим по её итогам был Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Второй результат продемонстрировал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Третьим был Ландо Норрис из "Макларена".
Гран-при Испании. Вторая свободная практика:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") 1:13.264
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0.022
3. Ландо Норрис ("Макларен") +0.055
4. Пьер Гасли ("Альпин") +0.179
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.240
6. Шарль Леклер ("Феррари") +0.333
7. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.358
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.458
9. Эстебан Окон ("Альпин") +0.502
10. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +0.660
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0.757
12. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0.789
13. Серхио Перес ("Ред Булл") +0.817
14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.827
15. Юки Цунода ("РБ") +0.947
16. Даниэль Риккардо ("РБ") +0.993
17. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1.081
18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.138
19. Александер Албон ("Уильямс") +1.543
20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1.806
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