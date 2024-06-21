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В Ауди отказали Эстебану Окону, так как ждут Карлоса Сайнса
Команда ждет ответа
В "Ауди"/"Кик-Заубере" отказали Эстебану Окону, который предложил команде из Хинвила свои услуги на следующий год, так как всё ещё надеется подписать в свой состав Карлоса Сайнса. Об этом пишет швейцарское издание Blick.
По информации источника, Эстебан Окон предложил себя "Кик-Зауберу" на два года. Ему отказали, так как продолжают надеяться и молиться на Сайнса, но тот, похоже, выбрал британский "Уильямс".
Теперь Окон пытается получить место в "Хаасе".
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