  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Испании
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Испании

Автоспорт
Обновлено

Результаты гонки Гран-при Испании

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Испании

Фото: Sporting News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июня в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Испании.

Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Лэндо Норриса (+2,219), а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+17,790).

Результаты гонки Гран-при Испании:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Испании - изображение 1

После Гран-при Испании в зачете пилотов продолжает лидировать Макс Ферстаппен (219), вторая позиция у Лэндо Норриса (150), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклерк (148).

В зачете команд лидирует "Ред-Булл" (330), вторыми идут "Феррари" (270), а ТОП-3 замыкают "Макларен" (237).

По теме
yellow-arrow
В Ауди отказали Эстебану Окону, так как ждут Карлоса Сайнса
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Испании
yellow-arrow
Ландо Норрис показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Испании
Макс Ферстаппен Гран-при Испании
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости