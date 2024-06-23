Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Испании
Результаты гонки Гран-при Испании
Фото: Sporting News
Сегодня, 23 июня в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась гонка Гран-при Испании.
Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Лэндо Норриса (+2,219), а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+17,790).
Результаты гонки Гран-при Испании:
После Гран-при Испании в зачете пилотов продолжает лидировать Макс Ферстаппен (219), вторая позиция у Лэндо Норриса (150), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклерк (148).
В зачете команд лидирует "Ред-Булл" (330), вторыми идут "Феррари" (270), а ТОП-3 замыкают "Макларен" (237).
Популярное сейчас
- Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика
- Виктор Вацко – об игре сборной Украины: Они себя продают, а не работают на интересы команды
- Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
- Немецкая полиция арестовала двух человек за шантаж семьи Шумахера
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО