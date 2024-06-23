  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен – о победе на Гран-при Испании: Решающим в гонке стало начало
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен – о победе на Гран-при Испании: Решающим в гонке стало начало

Автоспорт

Главный этап заезда

Ферстаппен – о победе на Гран-при Испании: Решающим в гонке стало начало

Фото: Auto Review

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в гонке Гран-при Испании. Слова пилота цитирует Sky Sports:

"Я думаю, что решающим в гонке стало начало. Я завоевал лидерство, а потом смог оторваться.

После этого нам пришлось защищаться. Ландо и "Макларен" были очень быстрыми. Думаю, мы всё хорошо сделали. Я очень рад, что выиграл здесь" – сказал Макс.

Напомним, что ранее Ястремская прокомментировала победу в поединке против Андреевой.

По теме
yellow-arrow
Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Испании
yellow-arrow
В Ауди отказали Эстебану Окону, так как ждут Карлоса Сайнса
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон - лучший во второй тренировке Гран-при Испании
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости