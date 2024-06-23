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Ферстаппен – о победе на Гран-при Испании: Решающим в гонке стало начало
Главный этап заезда
Фото: Auto Review
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою
"Я думаю, что решающим в гонке стало начало. Я завоевал лидерство, а потом смог оторваться.
После этого нам пришлось защищаться. Ландо и "Макларен" были очень быстрыми. Думаю, мы всё хорошо сделали. Я очень рад, что выиграл здесь" – сказал Макс.
Напомним, что ранее Ястремская
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