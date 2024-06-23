Ферстаппен – о победе на Гран-при Испании: Решающим в гонке стало начало

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в гонке Гран-при Испании. Слова пилота цитирует Sky Sports:

"Я думаю, что решающим в гонке стало начало. Я завоевал лидерство, а потом смог оторваться.

После этого нам пришлось защищаться. Ландо и "Макларен" были очень быстрыми. Думаю, мы всё хорошо сделали. Я очень рад, что выиграл здесь" – сказал Макс.