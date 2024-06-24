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Альпин ведет переговоры с Карлосом Сайнсом

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Пока пилот ещё не принял решение относительного своего будущего

Альпин ведет переговоры с Карлосом Сайнсом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский гонщик Карлос Сайнс может перейти в "Альпин". Как информирует Motorsport, ссылаясь на свои источники, стороны начали переговоры. Сообщается, что Сайнс мог получить привлекательное предложение.

Отмечается, что предложение Сайнсу поступило всего через пару дней после назначения руководителя команд Формулы-1 "Бенеттон" и "Рено" Флавио Бриаторе на пост исполнительного советника "Альпин".

Напомним, по окончании нынешнего сезона "Альпин" покинет Эстабан Окон, а Сайнс уйдёт из "Феррари".

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