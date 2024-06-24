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Технический директор Феррари может уйти в Астон Мартин
По данным инсайдеров, специалист принял предложение
Фото: Твиттер
Технический директор "Феррари" Энрико Кардиле принял предложение от британской команды "Астон Мартин". Об этом пишет Formu1a.uno.
"Энрико принял предложение "Астон Мартин" после нескольких важных звонков, которые убедили его переехать в команду Лоуренса Стролла", — говорится в сообщении источника.
Ожидается, что большинство полномочий Кардиле на себя возьмёт Лоик Серра.
Кардиле работает в итальянской команде с 2005 года. Он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе "Скудерии".
В настоящий момент "Астон Мартин" занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 58 очков.
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