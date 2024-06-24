Технический директор Феррари может уйти в Астон Мартин

Технический директор "Феррари" Энрико Кардиле принял предложение от британской команды "Астон Мартин". Об этом пишет Formu1a.uno.

"Энрико принял предложение "Астон Мартин" после нескольких важных звонков, которые убедили его переехать в команду Лоуренса Стролла", — говорится в сообщении источника.

Ожидается, что большинство полномочий Кардиле на себя возьмёт Лоик Серра.

Кардиле работает в итальянской команде с 2005 года. Он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе "Скудерии".

В настоящий момент "Астон Мартин" занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 58 очков.