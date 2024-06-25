Восьмикратный чемпион WRC попал в ДТП

Восьмикратный чемпион WRC, французский гонщик Себастьен Ожье попал в аварию, когда тестировал одну из трасс ралли Польши на севере страны. Об этом пишет Ralli.ee.

Сообщается, что автомобиль "Тойота", в котором находился Ожье, столкнулся с легковым автомобилем, за рулём которого находилась женщина. Вместе с Себастьеном в машине находился его штурман Винсент Ланде. Все трое были доставлены в больницу. По сведениям источника, у всех участников аварии есть подозрения на травмы позвоночника и грудной клетки.

Факт аварии подтвердила команда Ожье, пообещав сделать официальное заявление после того, как гонщик пройдёт медицинское обследование.