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Хаас назовёт имя одного из пилотов на следующий сезон во время проведения Гран-при Великобритании

Автоспорт

Нико Хюлькенберг покинет Хаас

Хаас назовёт имя одного из пилотов на следующий сезон во время проведения Гран-при Великобритании

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" назовёт имя одного из двух пилотов на следующий сезон во время недели проведения Гран-при Великобритании. Об этом пишет Racingnews365. По данным источника, им окажется протеже "Феррари" 19-летний гонщик Формулы-2 Оливер Берман.

Напомним, в конце апреля стало известно, что немецкий пилот Нико Хюлькенберг покинет "Хаас". Также команду представляет датчанин Кевин Магнуссен.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 американская команда заняла последнее место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

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