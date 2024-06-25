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Карлос Сайнс назвал команду с лучшей машиной в Формуле-1

Автоспорт

Пилот сделал неожиданный выбор

Карлос Сайнс назвал команду с лучшей машиной в Формуле-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс-младший назвал, по его мнению, лучшую машину на стартовой решётке.

"По правде говоря, я считаю, что сейчас самая стабильная машина — это "Макларен". У "Ред Булл" есть трудности на некоторых трассах. То же касается и нас. "Макларен" быстр везде. Они быстры на низкой скорости.

Сейчас я не вижу, чтобы у "Макларена" были какие-либо слабости. Однако для меня "Ред Булл" ещё на вершине. Но "Макларен" быстр везде, и это впечатляет", — приводит слова Сайнса издание Motorsport.

Напомним, после 10 этапов пилот "Макларена" британец Ландо Норрис вышел на второе место в личном зачёте пилотов.

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