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Ауди интересуется резервным пилотом Ред Булл

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Ауди интересуется резервным пилотом Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Немецкий концерн "Ауди" продолжает поиски второго пилота. Компания заинтересована в подписании резервиста "Ред Булл" австралийца Лиама Лоусона, пишет издание Motorsport Italia.

Сообщается, что кандидатура Лоусона появилась из-за неопределённости с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим из "Феррари", который, по сообщениям, рассматривает и переход в "Уильямс".

Лиам может стать пилотом "РБ" в том случае, если "Ред Булл" решится на перестановки в команде, которую в настоящий момент представляют Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

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