Зак Браун: Все мы ошибались, когда вначале думали, что победу в сезоне одержит Ред Булл

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент британская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, лидирует гоночный коллектив из Австрии "Ред Булл".

"Феррари" определённо находится в пределах досягаемости. То же самое можно сказать и о "Мерседесе" с "Ред Булл". При этом если Перес наберёт темп, то конкурировать с ними будет очень сложно.

Все мы ошибались, когда после первой гонки думали, что борьбы в чемпионате не будет. Сейчас это понятно. Нам просто нужно продолжать делать то, что мы и так делаем. Нужно сохранять концентрацию", - приводит слова Брауна издание Racingnews365.