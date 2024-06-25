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Зак Браун: Все мы ошибались, когда вначале думали, что победу в сезоне одержит Ред Булл

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Генеральный директор "Макларена" - о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1

Зак Браун: Все мы ошибались, когда вначале думали, что победу в сезоне одержит Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент британская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, лидирует гоночный коллектив из Австрии "Ред Булл".

"Феррари" определённо находится в пределах досягаемости. То же самое можно сказать и о "Мерседесе" с "Ред Булл". При этом если Перес наберёт темп, то конкурировать с ними будет очень сложно.

Все мы ошибались, когда после первой гонки думали, что борьбы в чемпионате не будет. Сейчас это понятно. Нам просто нужно продолжать делать то, что мы и так делаем. Нужно сохранять концентрацию", - приводит слова Брауна издание Racingnews365.

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