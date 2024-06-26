Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Восьмикратный чемпион мира по ралли Ожье пропустит этап в Польше
Французский гонщик попал в ДТП
Фото: champion.com.ua
Прославленный французский гонщик восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье не примет участия в Ралли Польши после аварии во время изучения одного из спецучастков.
"Все участники прошли медицинское обследование, которое не выявило серьёзных травм. Ланде выписан, а Ожье останется под наблюдением врачей на ночь и не сможет участвовать в этапе", — следует из заявления команды, которое приводит Motorsport.
Ранее сообщалось, что автомобиль "Тойота", в котором находился Себастьен Ожье, столкнулся с легковым автомобилем.
Популярное сейчас
- Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места
- Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2024 против Бельгии
- Дания вышла на Германию, никто из украинской группы не сыграет с Португалией и Австрией
- Фернандо Алонсо: Астон Мартин должен меньше говорить и больше делать
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО