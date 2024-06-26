Восьмикратный чемпион мира по ралли Ожье пропустит этап в Польше

Прославленный французский гонщик восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье не примет участия в Ралли Польши после аварии во время изучения одного из спецучастков.

"Все участники прошли медицинское обследование, которое не выявило серьёзных травм. Ланде выписан, а Ожье останется под наблюдением врачей на ночь и не сможет участвовать в этапе", — следует из заявления команды, которое приводит Motorsport.

Ранее сообщалось, что автомобиль "Тойота", в котором находился Себастьен Ожье, столкнулся с легковым автомобилем.