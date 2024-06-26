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РБ обнаружила серьезную проблему на болиде Юки Цуноды

Автоспорт

Болид чрезмерно скользит

РБ обнаружила серьезную проблему на болиде Юки Цуноды

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

У гонщика "РБ" Юки Цуноды возникла проблема с автомобилем, связанная с чрезмерным скольжением болида, во время гонки Гран-при Испании в Барселоне. Команда выяснила, в чём дело.

Онлайн-портал The Race на своей странице в социальной сети написал, что "РБ" обнаружила проблему. Она была связана с повреждением одного из крепёжных кронштейнов днища.

"Вначале была очевидная проблема, и, конечно, она несколько мешала. Мы смогли решить её, по крайней мере, в рулевом управлении, но я не уверен, что она была полностью устранена, потому что я чувствовал себя очень странно в болиде. Темп был нулевой, я боролся с балансом. Очевидно, что-то было не так. В квалификации баланс был в порядке, но автомобиль слишком сильно скользил, я не чувствовал большой прижимной силы", — рассказывал сразу после гонки Цунода, чьи слова приводит Motorsport.

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Юки Цунода
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