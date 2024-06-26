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Шарль Леклер: На Гран-при Испании мы испытывали трудности на высокой скорости

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Пилот назвал слабые стороны болида

Шарль Леклер: На Гран-при Испании мы испытывали трудности на высокой скорости

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер, комментируя выступление команды на минувшем Гран-при Испании, высказался о проблеме, которая, по его словам, тянется за его машиной с начала сезона.

"Мы испытывали трудности на высокой скорости. Посмотрим, что будет в Австрии. Нам было сложнее на высокой скорости, чем я ожидал, и это проблема, которую нам необходимо решить как можно скорее. Хотя в Формуле-1 проблемы не решаются быстро.

Первой проблемной гонкой в сезоне стал Шанхай, где мы обнаружили некоторые вещи, и вот теперь мы видим это снова. И мы должны сосредоточиться на этом. Но на коррективы нужно время", — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

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Шарль Леклер
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