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Астон Мартин заключил новый контракт с Лэнсом Строллом

Автоспорт

Британская команда продлила соглашение с канадским пилотом

Астон Мартин заключил новый контракт с Лэнсом Строллом

Фото: Aston Martin

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба британской команды "Астон Мартин" объявила о заключении нового долгосрочного контракта с канадским пилотом Лэнсом Строллом.

"Я очень рад, что мы с коллективом решили остаться вместе на следующие несколько лет. Удивительно видеть, как далеко мы продвинулись за последние пять лет. Мы сильно выросли как команда, и нам еще многого стоит ожидать", — заявил канадский пилот пресс-службе команды.

Лэнс присоединился к команде из Сильверстоуна в 2019 году. На данный момент Стролл занимает 11-е место в личном зачете, имея на счету 17 очков.

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