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Пьер Гасли подписал контракт с Альпин
Пилот останется в команде минимум до 2026 года
Фото: Sports Illustrated
Французский пилот команды "Альпин" Пьер Гасли заключил новый долгосрочный договор, сообщила пресс-служба команды. Таким образом Гасли останется в "Альпин" как минимум до конца сезона-2026. Имя его напарника взамен покидающего команду Эстебана Окона пока неизвестно.
Нынешний сезон является вторым для Гасли в составе французской команды. За 32 старта с "Альпин" Пьер набрал 67 очков, а также занял третье место в спринтерской гонке Гран-при Бельгии в 2023 году, а затем памятное третье место в 2023 году на Гран-при Нидерландов в Зандворте.
Следующий сезон станет для Гасли девятым по счету в рамках выступлений в Формуле-1
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