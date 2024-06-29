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Леклер: Интересно посмотреть, на что я способен по сравнению с Хэмилтоном на одинаковой машине
Будет очень интересное соперничество
Фото: Getty Images
Пилот Формулы-1 Шарль Леклер рассказал, чего ожидает от перехода представителя "Мерседес" Льюиса Хэмилтона в команду "Феррари". Слова спортсмена цитирует SkySports:
"Льюис – самый успешный пилот в истории Ф-1. Для меня будет невероятной возможностью показать себя в одинаковом с Хэмилтоном болиде. И великая мотивация показать свои умения. Это большой момент в моей карьере, когда я окажусь против Льюиса в "Феррари".
Интересно посмотреть, на что я способен по сравнению с ним на одинаковой машине.
У нас с ним хорошие отношения, постараемся вернуть "Феррари" на топ-позиции. Это будет супер интересно" – сказал Шарль.
Напомним, ранее Ферстаппен
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