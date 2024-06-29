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Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при Австрии
Результаты спринта
фото - formula1.com
Сегодня, 29 июня в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась спринтерская гонка Гран-при Австрии.
Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Остина Пиастри (+4,616), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Лэндо Норрис (+5,348).
Результаты спринта Гран-при Австрии:
Напомним, что гонка Гран-при Австрии состоится завтра, 30 июня.
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