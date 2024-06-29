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Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при Австрии

Автоспорт
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Результаты спринта

Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при Австрии

фото - formula1.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 июня в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоялась спринтерская гонка Гран-при Австрии.

Победу в заезде одержал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Остина Пиастри (+4,616), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Лэндо Норрис (+5,348).

Результаты спринта Гран-при Австрии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при Австрии - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Австрии состоится завтра, 30 июня.

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формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Австрии
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