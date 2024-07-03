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Астон Мартин объявил о переходе бывшего главного моториста Мерседеса
Команда настроена на борьбу за чемпионство
Фото: Твиттер
Бывший главный моторист "Мерседеса" Энди Коуэлл продолжит карьеру в "Астон Мартин". Об этом пишет пресс-служба британской команды. В гоночном коллективе из Великобритании Коуэлл заменит Мартина Уитмарша в качестве исполнительного директора группы. К исполнению обязанностей он приступит 1 октября нынешнего года.
"Очень рад присоединиться к захватывающему проекту Лоуренса и с нетерпением жду возможности поработать с талантливой группой людей, которая собралась здесь. Формула-1 всегда была моей страстью. Я присоединяюсь к "Астон Мартин" в волнующий момент", — сказал Коуэлл.
В настоящий момент "Астон Мартин" занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 196 очков.
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