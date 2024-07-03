Ред Булл представил ливрею к Гран-при Великобритании

Команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею болида RB20 к предстоящему Гран-при Великобритании, который пройдёт с 5 по 7 июля в Сильверстоуне.

Расцветка машины посвящена 20-летию "Ред Булл" в "Королевских гонках" и разработана на базе конфигуратора, разработанного командой специально для участия сторонних людей в раскраске.

"После успеха наших кастомизированных фанатских ливрей в прошлом году мы гордимся тем, что в 2024 году снова будем использовать дизайны, созданные болельщиками. Наши фанаты находятся в центре всего, что мы делаем, и я рад, что им удалось сыграть столь важную роль в нашем путешествии. В нашем 20-м сезоне это дань уважения прошедшим годам, и мне не терпится увидеть, как "Ред Булл" выступит в Сильверстоуне", — приводит слова главы "Ред Булл" Кристиана Хорнера пресс-служба.