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Ред Булл представил ливрею к Гран-при Великобритании

Автоспорт
Обновлено

Она разработана совместно с фанатами

Ред Булл представил ливрею к Гран-при Великобритании

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею болида RB20 к предстоящему Гран-при Великобритании, который пройдёт с 5 по 7 июля в Сильверстоуне.

Расцветка машины посвящена 20-летию "Ред Булл" в "Королевских гонках" и разработана на базе конфигуратора, разработанного командой специально для участия сторонних людей в раскраске.

"После успеха наших кастомизированных фанатских ливрей в прошлом году мы гордимся тем, что в 2024 году снова будем использовать дизайны, созданные болельщиками. Наши фанаты находятся в центре всего, что мы делаем, и я рад, что им удалось сыграть столь важную роль в нашем путешествии. В нашем 20-м сезоне это дань уважения прошедшим годам, и мне не терпится увидеть, как "Ред Булл" выступит в Сильверстоуне", — приводит слова главы "Ред Булл" Кристиана Хорнера пресс-служба.

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