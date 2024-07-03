Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ред Булл представил ливрею к Гран-при Великобритании
Она разработана совместно с фанатами
Фото: Getty Images
Команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею болида RB20 к предстоящему Гран-при Великобритании, который пройдёт с 5 по 7 июля в Сильверстоуне.
Расцветка машины посвящена 20-летию "Ред Булл" в "Королевских гонках" и разработана на базе конфигуратора, разработанного командой специально для участия сторонних людей в раскраске.
"После успеха наших кастомизированных фанатских ливрей в прошлом году мы гордимся тем, что в 2024 году снова будем использовать дизайны, созданные болельщиками. Наши фанаты находятся в центре всего, что мы делаем, и я рад, что им удалось сыграть столь важную роль в нашем путешествии. В нашем 20-м сезоне это дань уважения прошедшим годам, и мне не терпится увидеть, как "Ред Булл" выступит в Сильверстоуне", — приводит слова главы "Ред Булл" Кристиана Хорнера пресс-служба.
RED-Y for Silverstone ????❤️#F1 || #BritishGP ???????? pic.twitter.com/HGTwGyDl29— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 3, 2024
Популярное сейчас
- Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки-2024
- ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро
- Рангник: Мы должны были сравнять счет, но это сложно, когда у них вратарь Гордон Бэнкс
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при Австрии
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО