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Ферстаппен: Ошибки на Гран-при Австрии нам очень дорого стоили
Австрийский пилот высказался и о будущем этапе в Сильверстоуне
Фото: Auto Review
В преддверии Гран-при Великобритании действующий чемпион мира пилот команды "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен высказался о допущенных ошибках на предыдущей гонке в Австрии и целях на грядущий этап.
"Это ещё одна домашняя гонка для команды, поэтому мы хотим, чтобы все наши сотрудники, кто остался дома и на заводе, гордились достигнутыми результатами. Австрия в итоге не принесла того результата, на который мы надеялись, и было много вещей, которые можно вынести из гонки в качестве выводов, и я, и команда можем действительно проанализировать и поработать над их улучшением".
"В гонке были некоторые ошибки, которые нам очень дорого стоили, однако мы должны вспомнить хорошие моменты, которые у нас были на протяжении уикенда, включая победу в спринте и дважды завоевание поула. Мы хотим вернуться сильнее и готовы к уикенду в Сильверстоуне, тем более что это 20-летний юбилей команды. Сделаем всё, чтобы праздник был незабываемый", — заявил Ферстаппен изданию Racingnews365.
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