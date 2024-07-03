Ферстаппен: Ошибки на Гран-при Австрии нам очень дорого стоили

В преддверии Гран-при Великобритании действующий чемпион мира пилот команды "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен высказался о допущенных ошибках на предыдущей гонке в Австрии и целях на грядущий этап.

"Это ещё одна домашняя гонка для команды, поэтому мы хотим, чтобы все наши сотрудники, кто остался дома и на заводе, гордились достигнутыми результатами. Австрия в итоге не принесла того результата, на который мы надеялись, и было много вещей, которые можно вынести из гонки в качестве выводов, и я, и команда можем действительно проанализировать и поработать над их улучшением".

"В гонке были некоторые ошибки, которые нам очень дорого стоили, однако мы должны вспомнить хорошие моменты, которые у нас были на протяжении уикенда, включая победу в спринте и дважды завоевание поула. Мы хотим вернуться сильнее и готовы к уикенду в Сильверстоуне, тем более что это 20-летний юбилей команды. Сделаем всё, чтобы праздник был незабываемый", — заявил Ферстаппен изданию Racingnews365.