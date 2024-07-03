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Серхио Перес пропустит первую практику Гран-при Великобритании
Его место заменит пилот Формулы-2
Пилот "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес не примет участия в первой практике Гран-при Великобритании, которая состоится на трассе "Сильверстоун". Об этом сообщает аккаунт checoperez.com.
Согласно имеющейся информации, Переса в первой практике заменит юниор австрийской команды, выступающий в Формуле-2, француз Исак Хаджар. С чем связано данное решение, не сообщается.
Напомним, в гонке Гран-при Австрии мексиканский гонщик финишировал на седьмой позиции. В личном зачёте Формулы-1 Перес занимает пятое место, имея на своём счету 118 очков.
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