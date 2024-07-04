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Хаас объявил о подписании контракта с Оливером Берманом
Британец является воспитанником Феррари
Американская команда Формулы-1 "Хаас" заключила долгосрочный контракт с 19-летним британским гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом. Об этом официально сообщила пресс-служба команды. Британец, являющийся членом гоночной академии "Феррари", дебютирует в Формуле-1 в качестве основного пилота в сезоне-2025.
Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика "Скудерии" Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.
По окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Также в команде выступает датчанин Кевин Магнуссен, чей контракт истекает в конце 2024 года.
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