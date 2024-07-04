Назван номер, под которым будет выступать Оливер Берман в Формуле-1

19-летний британский гонщик Оливер Берман подтвердил, что в 2025 году в "Хаасе" он будет выступать под 87-м номером. Об этом на своей странице в социальной сети написал известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1.

Ранее этот номер использовал отец Оливера Бермана, когда участвовал в гонках. Число 87 — комбинация дней рождений Оливера и его младшего брата. Британский гонщик родился 8 мая, а его брат — 7 августа.

Напомним, американская команда Формулы-1 "Хаас" заключила долгосрочный контракт с гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом.