Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван номер, под которым будет выступать Оливер Берман в Формуле-1
Пилот будет выступать в Хаасе
19-летний британский гонщик Оливер Берман подтвердил, что в 2025 году в "Хаасе" он будет выступать под 87-м номером. Об этом на своей странице в социальной сети написал известный журналист Адам Купер, освещающий Формулу-1.
Ранее этот номер использовал отец Оливера Бермана, когда участвовал в гонках. Число 87 — комбинация дней рождений Оливера и его младшего брата. Британский гонщик родился 8 мая, а его брат — 7 августа.
Напомним, американская команда Формулы-1 "Хаас" заключила долгосрочный контракт с гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом.
Популярное сейчас
- Экс-голкипер Динамо перешел на тренерскую работу в Оболони
- 4-й новобранец ДК, хилая заявка на Олимпиаду и новый хав Интера. Главные новости за 3 июля
- Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
- Ред Булл представил ливрею к Гран-при Великобритании
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО