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Ущерб Макларена и Ред Булл после столкновения пилотов составил около 600 тысяч евро

Автоспорт

Одному из гонщиков пришлось сойти с дистанции

Ущерб Макларена и Ред Булл после столкновения пилотов составил около 600 тысяч евро

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ущерб команды Формулы-1 "Макларен" после столкновения Ландо Норриса и гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии составил примерно € 595 тыс. Об этом пишет издание F1Maximaal.

Ферстаппен повредил днище болида, ущерб такого масштаба оценивается примерно в € 210 тыс.

Напомним, за шесть кругов до финиша гонки Макс Ферстаппен столкнулся с Ландо Норрисом. После чего гонщику "Ред Булл" пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф и в результате стал пятым, а Норрис сошёл с дистанции.

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