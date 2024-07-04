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Пьер Гасли потеряет 20 мест на стартовой решётке ГП Великобритании
Команда заменила двигатель
Фото: Sports Illustrated
Пилот "Альпин" Пьер Гасли на Гран-при Великобритании будет стартовать с конца стартовой решётки из-за превышения нормы силовых установок на сезон. Француз рассказал, что в преддверии уикенда в Сильверстоуне на его болиде установили новую батарею и блок управления электроникой. Гонщику это обойдётся в потерю 20 мест. Учитывая это, команда решила заменить все компоненты силовой установки на его болиде.
"Нам пришлось поменять батарею, что означало штраф в 20 мест. В итоге мы решили использовать возможность заменить все компоненты двигателя, потому что мне в любом случае придётся стартовать последним", — приводит слова Гасли Motorsport со ссылкой на Canal+.
Напомним, что Гран-при Великобритании пройдёт с 5 по 7 июля.
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