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Пьер Гасли потеряет 20 мест на стартовой решётке ГП Великобритании

Автоспорт

Команда заменила двигатель

Пьер Гасли потеряет 20 мест на стартовой решётке ГП Великобритании

Фото: Sports Illustrated

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Альпин" Пьер Гасли на Гран-при Великобритании будет стартовать с конца стартовой решётки из-за превышения нормы силовых установок на сезон. Француз рассказал, что в преддверии уикенда в Сильверстоуне на его болиде установили новую батарею и блок управления электроникой. Гонщику это обойдётся в потерю 20 мест. Учитывая это, команда решила заменить все компоненты силовой установки на его болиде.

"Нам пришлось поменять батарею, что означало штраф в 20 мест. В итоге мы решили использовать возможность заменить все компоненты двигателя, потому что мне в любом случае придётся стартовать последним", — приводит слова Гасли Motorsport со ссылкой на Canal+.

Напомним, что Гран-при Великобритании пройдёт с 5 по 7 июля.

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Пьер Гасли Альпин
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